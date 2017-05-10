Eczacıbaşı VitrA, Osasco’yu devirdi

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, ikinci karşılaşmasında Brezilya ekibi Volei Nestle Osasco'yu 3-1 mağlup etti.

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, ikinci karşılaşmasında Brezilya ekibi Volei Nestle Osasco’yu 3-1 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA bir sonraki maçında 12 Mayıs Cuma günü TSİ 08.30’da Japonya temsilcisi Nec Red Rockets’la karşılaşacak.

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Joo-Hee Kang, Yury R. Ramirez Ortiz

Volei Nestle Osasco: Souza, Lima, Bjelica, Tandara, Correa, Lins, Tassia, Malesevic, Cruz, Albuquerque

Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Hande, Gülden, Neslihan, Nilay

Setler: 1-3 (21-25, 25-20, 16-25, 13-25)

Süre: 102 dakika (26, 28, 24, 24)