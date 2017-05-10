Ekpe Udoh: Daha iyi olacağız

Fenerbahçeli basketbolcu Ekpe Udoh, Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes karşısında 22 sayıyla oynayan sarı lacivertli oyuncu Ekpe Udoh, takım olarak birlikte oynadıklarını söyledi, daha iyi olacaklarının altını çizdi ve Real Madrid maçına hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Udoh, “Daha iyi olacağız. Daha da iyi oluyoruz. Bu maç bizim için önemli bir maçtı. Final Four gelecek hafta sonu. Bir maçımız daha var ve Real Madrid maçına hazır olmalıyız. İyi oynadık, takım olarak birlikte oynadık. Hızımız çok iyiydi, bunu yapmamız lazım. Eğer böyle oynarsak bizi kimse durduramaz” dedi.