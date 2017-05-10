Fenerbahçe’nin ilk hedefi Clichy!

Fenebrahçe Manchester City'nin Fransız sol beki Gael Clichy'nin menajeri ile sezon sonunda masaya oturacak.

Fenerbahçe yeni sezonda sol beke etkin bir ismi almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin hedefinde Shakhtar Donetsk'ten kiralık olarak Zorya Luhansk'ta forma giyen 22 yaşındaki Eduard Sobol ile Manchester City'nin Fransız futbolcusu Gael Clichy bulunuyor.

31 yaşındaki Clichy, tecrübesinin fazlalığı ve sezon sonunda sözleşmesinin sonra erecek olması nedeniyle bir adım daha ön plana çıktı. Ülkesi Fransa'nın Cannes takımından 2003 yılında İngiltere Premier Ligi'ne giden Gael Clichy, 2011'e kadar Arsenal ve son altı sezondur da Manchester City'nin formasını giydi.

Deneyimli sol bekin sarı-lacivertli kulübe gelmeye sıcak baktığı ve bu konuda eski takım arkadaşı olan Robin van Persie'den bilgi aldığı bildirildi. Ünlü futbolcunun menajeriyle gelecek hafta masaya oturulması bekleniyor.