FIFA’da kongre zamanı

FIFA'nın 67. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yarın Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yarın Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenecek.

Bahrain International Exhibition & Convention Centre’da gerçekleşecek 67. Olağan FIFA Kongresi’nde Türkiye Futbol Federasyonu’nu; UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil edecek. Kongre, saat 09.30’da başlayacak.”