FIFA’da kongre zamanı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yarın Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenecek.
Bahrain International Exhibition & Convention Centre’da gerçekleşecek 67. Olağan FIFA Kongresi’nde Türkiye Futbol Federasyonu’nu; UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil edecek. Kongre, saat 09.30’da başlayacak.”