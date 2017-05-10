Galatasaray Manga’yı bitiriyor!

Galler basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar, Bosman kurallarından faydalanarak 28 yaşındaki stoper Brunomanga’yı bedel ödemeden transfer edecek. Bunun için Galatasaray yönetiminin sezon sonunu beklediği iddia edildi

Galatasaray yönetiminin geleceği belirsizliğini korurken, bir yandan da transfer çalışmalarının son sürat devam ettiği ortaya çıktı. İngiltere Championship'te mücadele eden Galler ekibi Cardiff City'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Manga'nın yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği iddia edildi. Bu iddianın sahibi ise Galler basını…

ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

Sarı-kırmızılı takımın serbest kalacak olan Gabon'lu futbolcu için Bosman kurallarını kullanarak bedelsiz olarak transferi noktalayacağı yazıldı. Yeni sezonda savunmaya 2 takviye yapması beklenen sarı-kırmızılıların da Manga için çok önemli bir alternatif olduğu aktarıldı. Ayrıca Galatasaray'ın gelecek yıl Avrupa'da mücadele etme ihtimali olduğu da belirtildi.