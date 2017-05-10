Galatasaray’da Arda Turan bombası!

Barcelona’dan sezon sonunda kesin olarak ayrılacak olan Arda Turan kiralanıyor. Takımı toparlaması istenen yıldız futbolcu da yuvası olarak gördüğü eski takımına dönmeye hazır.

Galatasaray transfer bombasını patlatmak üzere. İki yıllık Barcelona macerasına sezon sonunda nokta koyacak olan Arda Turan, ‘sevdam' dediği sarı-kırmızılı kulübe geri dönüyor. Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo, sezon sonunda ünlü oyuncumuzla yolların ayrılacağını açıkladı.

Barça her ne kadar Arda için 25 milyon Euro istese de şu ana dek teklifte bulunan bir kulüp olmadı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın eski oyuncusuyla temasa geçtiği ve kiralama yöntemiyle transferi bitireceği öğrenildi.

Geçen günlerde Galatasaray Lisesi'nde katıldığı panelde, “Gerçekten Galatasaray'a faydalı olacağımı düşünüyorum” diyerek dönüş sinyali veren Arda'ya Barcelona'da aldığı 4 milyon Euro ödenecek ve kaptanlık verilecek.

İspanyol devi de kiralama formülüne sıcak. Başkan Dursun Özbek demenajeri Ahmet Bulut aracılığıyla yıldız futbolcuya, “Senin döneceğin tek kulüp Galatasaray'dır. Avrupa'da çok şey öğrendin. Bu kulübün kaptanı ol ve birlikte yeniden güzel günler yaşayalım” mesajını gönderdi.

AMK / GAZETE