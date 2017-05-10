İranlı Messi’ye gözaltı şoku!

İran'da Barcelona'nın süperstarı Messi'ye benzerliği ile dünya gündemine oturan vatandaş, kaos oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran’da Messi’ye olan benzerliği ile bir anda gündeme oturan Reza Parastesh, kaos oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Sorgulanan İranlı Messi bir süre sonra serbest kaldı.

Messi gibi sakal bırakan ve futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan 25 yaşındaki Parastesh yoğun ilgi yüzünden karakolluk oldu.

İran'ın Hamedan şehrinde İranlı Messi'yi gören ve selfie çekmek isteyen kalabalık nedeniyle olay yerine intikal eden polis, Parastesh'i gözaltına alarak otomobiline de el koydu. İranlı Messi, bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.