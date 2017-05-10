İstatistikte başarılılar!

LİGDE bu hafta oynanan 9 maçın 5'inde deplasman takımları galip geldi, 30 gol atıldı. Ligin son haftaları oynanıyor ve üstelik kim şampiyon olmuş, kim düşmüş henüz belli değil. Heyecanın dorukta olmasına rağmen hakem hatalarının sayısı istatistiğe vurulursa oranın oldukça düşük olduğu görülür. Hakemlerimiz, çok maç yönetmekten yorgun düşse de kararlarındaki isabet istatistiği olarak hayli başarılıydılar bu hafta.

Gençlerbirliği-Adana maçında Cüneyt Çakır süperdi. Hakemliğimizin yüz akı Cüneyt. Başarılar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında, Allah hakem şansı versin.

Ali Palabıyık, Antalya-Başakşehir maçında rakipten gelen topta yardımcının kaldırdığı ofsayta uyarak Başakşehir'in golünü iptal ettin. Pozisyonu yardımcın iyi göremeyebilir, o ayağın rakibin ayağı olup olmadığını sen göreceksin, senin önünde oluyor. Ah Palabıyık ah, o golü verecektin. Hata, sonuca tesir etmedi ama sana da yakışmadı.

Alper Ulusoy, Trabzon-Kayseri mücadelesinde sonuca tesir etmeyen bazı yanlış faul kararlarıyla maçı bitirdi.

Özgür Yankaya, Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasının genelinde iyi değildin evladım. Hele ki oyun Kasımpaşa 1-0 öndeyken Kasımpaşalı oyuncunun kendi ceza alanında topu eliyle oynamasındaki bariz penaltıyı versen maçın gidişatı ve sonucu nasıl olurdu acaba? Özgür evladım, biliyorum zor ama artık senin için tribün vakti sanırım.

Mete Kalkavan, Konya-Alanya buluşmasında süper yönetimdi tebrikler.

Serkan Çınar, Rize-Bursa randevusunda ev sahibinin 4. golünde tecrübeli yardımcı Alpaslan Dedeş faule bayrak çekti doğru da yaptı, sana bakarken de oyuna devam edemedi asılı kaldı havada yardımcı. Daha çabuk oyuna dönmeliydin sevgili Dedeş. Sen de hiç acele etmedin ve olağanüstü doğru görüşle oynattın avantajı, o da gitti gol oldu. Avantajı ile oyuncunun sahadan oyun icabı çıkışı ve girişi ile hakem seminerlerine tam derslikti başarılı uygulaman. Bravo Serkan Çınar.

Fırat Aydınus, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çok iyi yönetim gösterdin bravo. Bu derece tansiyonu yüksek derbi maçı ancak bu kadar başarılı yönetilebilirdi. Süperdin yine Fırat.

Suat Arslanboğa, Karabük-Osmanlı müsabakasında başarılıydın, penaltı noktasını doğru kararla gösterdin.

H.Umut Meler, Akhisar-Gaziantep maçında güzel yönetim gösterdin. Ama altıpasın içine giren o koşuların çok abes, sende hiç iyi durmuyor.