Karanlık çağ

Başkan Dursun Özbek kalan 1 senelik görev süresini tamamlamakta ısrar ederken, sarı-kırmızılılar Süper lig’deki son 64 maçta sadece 29 galibiyet alabildi. Galatasaray, bu süreçte Şampiyonlar ligi’ne de hasret kaldı.

Başkan Dursun Özbek kalan 1 senelik görev süresini tamamlamakta ısrar ederken, sarı-kırmızılılar Süper lig'deki son 64maçta sadece 29 galibiyet alabildi. Galatasaray, bu süreçte Şampiyonlar ligi'ne de hasret kaldı.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansı sona eren Galatasaray, son iki senedir Süper Lig'de adından söz ettiremedi. Başkan Dursun Özbek önderliğinde geçen sezon ligi 6. sırada tamamlayan sarıkırmızılılar bu yıl ise 4. sırada ve UEFA Avrupa Ligi'ne bile katılamama tehlikesi ile karşı karşıya. Galatasaray taraftarı erken seçimiçin bastırırken, son 64 lig maçında sadece 29 galibiyet elde edilmesi protestoların haklılığını gözler önüne seriyor.

DERBİ ÜZÜNTÜSÜ

Geçen sezondan itibaren geride kalan 64 haftada Cimbom toplamda 89 puan bıraktı. Galatasaray tarihinde hiçbir başkanın yaşamadığı bu karamsar tabloya karşın kalan 1 senelik görev süresini tamamlamakta ısrarcı olan Dursun Özbek, son 2 yılda ligde derbi galibiyeti de yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde F.Bahçe ile yaptığı 4 ligmaçının ikisini kaybetti, ikisinde ise berabere kaldı. Beşiktaş'a karşı ise ligde 3mağlubiyet 1 beraberlik var!

CAMİA TEPKİLİ

Sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden Mustafa Cengiz,mevcut yönetim ve Başkan Dursun Özbek'i eleştirdi: “Atanan hakemlere dikkat etmek gerekiyor. Yönetimsessiz kalıyor. G.Saray taraftarlığı arabesk müzik dinlemeye benzedi. G.Saray, yanlış kararlaramaruz kalıyor ama hiç itiraz yok. G.Saray Başkanı ağladı deniyor. G.Saray Başkanı ağlamaz! Rakipleri, başarılarıyla ağlatır! Dursun Özbek ağlamamalı!