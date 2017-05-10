Mehmet Demirkol: Cavanda’yı alan yönetim değişmeli”

Mehmet Demirkol, Cavanda'yı para verip satın alan yönetimin derhal değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray yönetimini eleştirdi. Luis Cavanda’nın Trabzon’daki garip davranışlarının herkes tarafından bilindiğini ifade eden Demirkol, “Cavanda’yı alan yönetim değişmeli” diye konuştu.

Demirkol, “Trabzonspor Cavanda’yı para ile sattı. Müthiş bir ticari zeka. Ben bir tek Kayserililer’de var sanırdım. Bir kulüp Cavanda’ya para verip satın alıyorsa o yönetimin değişmesi lazım. Adamın orada kendine has bir dünyası var. Değişik bir adam. Bunu futbol dünyasında herkes duydu. Sen nasıl duymadın. Galatasaray’da nasıl davranıyor bilmiyorum ama; Trabzon’da nasıl davrandığını biliyorum. Televizyonda konuşulacak şeyler değil bunlar. Şahsına münhasır biri.” ifadelerini kullandı.