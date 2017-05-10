Melih Mahmutoğlu: Farkı korumak çok önemliydi

Melih Mahmutoğlu, kazandıkları Anadolu Efes maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes karşısında 14 sayıyla oynayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda kaptan Melih Mahmutoğlu, rakipleri karşısında farkı ilk dakikalarda bulduklarını söyledi ve farkı korumayı bildiklerinin altını çizdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Melih Mahmutoğlu, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Hem Anadolu Efes'e karşı oynamak hem de ligde normal sezonu ilk sırada bitirmek için çok önemliydi. Maça gerçekten inanılmaz başladık. Farkı ilk dakikalarda bulduk ve sonra bunu korumayı bildik. Farkı korumak da çok önemliydi, özellikle ikinci yarıda. Çünkü Anadolu Efes ikinci yarıya sert başlayacaktı, bunun bilincindeydik. Aynı şekilde cevabı verdik. Mutluyuz kazandığımız için. Artık aklımız Final Four‘da. Önümüzde Ted Ankara Kolejliler maçımız var. O maçı da saygı duyarak oynayacağız. En iyi şekilde Ankara'da sahada olacağız. Oradan da en verimli şekilde ayrılıp bütün konsantrasyonumuzu Real Madrid maçına saklayacağız ve idmanlara başlayacağız” dedi.