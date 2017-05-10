Özbek sahaya iniyor!

Galatasray yönetimi, dün yaptığı toplantıda radikal kararlar aldı. Takımdaki kötü gidişin masaya yatırıldığı toplantıda, alınacak önlemler müzakere edildi.

Bazı oyuncuların kadro dışı bırakılması gündeme gelse de Başkan Dursun Özbek'in hem yöneticilerle hem de toplantının ardından gittiği Florya'da Teknik Direktör Igor Tudor'la yaptığı görüşmelerin ardından tüm takıma para cezası kesilmesine karar verildi. Kalan maçlarda gösterilecek performans cezanın miktarını da belirleyecek.

ERGÜN SPORTİF DİREKTÖR

ANCAK en büyük değişim Florya'da yaşanacak. Sportif Direktörlük görevine Cenk Ergün'ün getirildiği resmen açıklanırken, Başkan Özbek de sahaya inecek. Florya'da kendisine ofis hazırlanması talimatını veren Başkan, eleştirilerin hedefinde olan ve futbol şubesini yöneten Mehmet Özbek'e de el çektirecek. Yani anlaşılacağı üzere, bundan böyle futbol, Dursun Özbek'ten sorulacak.