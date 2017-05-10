Quaresma ve Talisca’ya şok suçlama!

Cenk’in babası Şenol Tosun, oğluna yönelik eleştirileri yanıtlarken, Talisca ve Quaresma’yı bencillikle suçladı.

Beşiktaş’ın forveti Cenk Tosun’un babası Şenol Tosun “Yemen Ekşioğlu’nun yazısında ‘Ben Cenk’i zevk için Beşiktaş Meydanı’nda yarım saat döverim’ ifadesi var. Kim kimi dövüyor. Annesi Selma Hanım yazıyı okudu hüngür hüngür dakikalarca ağladı. Bizim oğlumuz performans olarak eleştirilebilir. Kaldı ki, oyuna girdikten sonra iyi de oynadı. F.Bahçe’nin iki kırmızı kartında onun payı var. Ülkenin gol kralı, Milli Takım’ın santraforu. Antep’i 3.5 yıl sırtladı. Beşiktaş’ta da iyi oynuyor, gollerini sıralıyor. Şu dönem formu düşük olabilir. Ancak dayak, dövmek ne demek? Benim oğlum karakteriyle, duruşuyla gündeme gelen bir çocuktur. Maç, kamp, idman dışı evinden çıkmaz. Bir yere giderse eşiyle gider; dondurmacıya gitse bize haber eder. Almanya’da da aynıydı, burada da aynı. Sadece işiyle ilgilenir. Benim oğlumu kim dövecekmiş?” dedi.

“CENK’E PAS VERMİYORLAR!”

Ülke futbolunda yabancı hayranlığına dikkat çeken baba Şenol Tosun “Talisca ve Quaresma oğluma pas vermiyorlar yakın dönemde. Q7’nin çok asisti oldu ama artık o da pas vermiyor uygun pozisyonlarda. Talisca’nın umurunda mı Beşiktaş? 1 yıl daha burada sonra hedefi Premier Lig… Hata yapıyor diye adam döveceksek Aboubakar’ı 100 kere dövmeli; görmediniz mi Dinamo Kiev maçında yaptıklarını. Fabri’yi Lyon maçındaki hatası nedeniyle ülkeye sokmamak lazım! Olur mu? Futbol bu! Hataya açık bir oyun. Benim oğlum, Beşiktaş için canını dişine takıyor; profesyonel yaşıyor. Böyle eleştirilemez! Ailesi olarak çok üzülüyoruz!” ifadelerini kullandı.