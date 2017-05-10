Samet Aybaba: Şampiyonluğu Sivas’a getirmek istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Adana Demirspor maçının final maçı olduğunu belirterek, "O maçı kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluğu Sivas'a getirmeyi istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idmana tüm futbolcular katılırken, hafif sakatlığı bulunan Gökhan Süzen takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanı ziyaret eden Medicana Sivas Hastanesi yönetimi futbolculara baklava ikram etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, “Hedefimizi adım adım planlamıştık. Hep söyledik. Kazandıkça önümüze bakacağız. İyi oynadıkça, bir şeyleri geliştirdikçe daha mutlu daha keyifli önümüze bakacağız. Takımımız son 3 haftada 3 galibiyet aldı. Bu maçların tamamı 8 günde oynandı. Oyuncularımın isteklerinden, arzularından hedefe doğru düşünmelerinden oldukça memnunum. Önümüzde iki maç kaldı. Önemi olan önümüzdeki Adana Demirspor maçı o maçı kazanıp tur atmayı düşünüyoruz. Bu sıkıntılı bir süreçti oyuncularımız çok sıkıntı çekti. Deplasmanlar, iç sahalar, eleştiriler, yorulan maçlar, sakatlıklar hedefe yaklaştıkça insan daha kendisini mutlu ve daha bir şeyler yapar hissediyor” dedi.

Adana Demirspor maçının final maçı olduğunu kaydeden Aybaba, “O maçı kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluğu Sivas’a getirmeyi istiyoruz. Biz hep yenelim, rakiplerin ne yaptığı önemli değil diye düşündük çünkü öndeydik. Biz yine öndeyiz. Biz iki maçı kazandığımızda rakipleri ne yaparsa yapsın şampiyon oluyoruz. Oyuncularımızı bu yönde motive ediyoruz. Rakipler de tabi ki yenmek isteyecek ama onların yenmesi yetmiyor. Biz yendiğimiz sürece şampiyon oluyoruz” diye konuştu.