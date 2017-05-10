Şansal Büyüka, Galatasaray’ın yeni hocasını açıkladı

Milliyet gazetesi köşe yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'da son yaşananları ve hoca adaylarının yüzdesini açıkladı.

Galatasaray’ın 3-1’lik Kasımpaşa yenilgisi sonrasında yapılan Dursun Özbek ve takım toplantısının detaylarını BeIN Sports’ta açıklayan Şansal Büyüka, Milliyet gazetesindeki köşesinde ise sarı-kırmızılı takımın yeni hocasını açıkladı. Büyüka, soyunma odasında yapılan konuşmalara detay verdiği köşesinde, aldığı istihbaratı da paylaştı.

Galatasaray kulislerinde çok konuşulacak iddia: Abdullah Avcı gelecek sezon %90 Galatasaray’ın başında…

İşte Büyüka’nın yazısından bazı bölümler;

“Muslera izin istiyor, “Başkanım” diyor, “çok hoca değiştirdik, çok sistem değiştirdik, uyum sağlamada zorlanıyoruz.” Başkan Özbek, “Çok hoca değiştirdik diyorsunuz da, Hamza kötü, Mustafa Hoca kötü, Riekerink “ehh işte”, Igor Tudor kötü, sizin hiç mi kabahatiniz yok” cevabını veriyor.

Görülüyor ki, hoca ile bazı futbolcuların bir arada çalışması zor… Hatta mümkün değil… Bu şartlarda Galatasaray'da dikiş tutmaz. Mayısın ve ligin sonu geliyor. Galatasaray'da radikal bir “bahar temizliğine” acilen ihtiyaç var.

“TUDOR İLE SNEIJDER KOL KOLA…”

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, son krizde hocasının arkasında durdu ve “Tudor kalacak” dedi. Galatasaray'ın içinde olan ve haberciliğine inandığım insanlar da “Sezon sonunda Igor Tudor ile Sneijder kol kola gider” diyorlar ve yakın ihtimal olarak şunu söylüyorlar:

1- Yüzde 90 Abdullah Avcı,

2- Yüzde 10 Lucescu…

Benim kişisel fikrim ise şöyle: Başakşehir'de tepeden tırnağa bir düzen kuran, her dediği olan, tek karışanı bulunmayan, Başkan Göksel Gümüşdağ ile çok yakın bağı olan, Başakşehir'i “büyük takım” olma noktasına taşıyan Abdullah Avcı, bu düzenini kolay kolay bozmaz.”