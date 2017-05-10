‘Sen benim hocamı mı ayartıyorsun lan’ dedi ve tokat attı!

Gaziantepspor Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl'ın, Akhisar Belediyespor maçının ardından bir menajerlik şirketi sahibi olan Cengiz İbret'e tokat attığı iddia edildi.

Gaziantepspor’un deplasmanda 6-0’lık skorla Akhisar Belediyespor’a mağlup olduğu müsabakanın ardından olaylar durmak bilmedi. Karşılaşmanın 75. dakikasında stadı terk eden başkan Kızıl’ın, arabasına bindikten sonra menajerlik yapan Cengiz İbret’e tokat attığı ve İbret’in bu olayın ardından Manisa’da bulunan karakola giderek suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

HOCAMIZI MI AYARTIYORSUN!

Gaziantepspor başkanı İbrahim Kızıl’ın maç bitmeden arabasına binerek stadı terk etmek üzereyken, menajer Cengiz İbret’e seslenerek yanına çağırdığı ve ardından tokat attığı iddia edildi. Cengiz İbret’in bu olayın ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğu ve şikayetçi olduğu öğrenildi. İbrahim Kızıl’ın, Cengiz İbret’e ilk önce “Sen bizim hocamızı mı ayartıyorsun lan” dediği yine emniyet tutanaklarında yer aldı.

İşte şikayetçi ifade tutanağında yer alan o iddialar;

Cengiz İbret; “Ben futbolcuların menajerliğini yaparım. Bugün saat 21:30 sıralarında 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Akhisar Belediyespor – Gaziantepspor maçına ön kapıdan turnikelerin oradan girmek üzere iken Gaziantepspor Başkanı İbrahim KIZIL beni gördü. Baksana dedi bende başkanın aracının yanına doğru gittim. O sırada o….. çocuğu seni yaşatmayacağım dedi. Bende hayırdır başkanım dedim ve bana bir tokat attı. Arkamdan tekme attı, o sırada bizi ayırdılar. Ben kendisine vurmadım, ben içeriye doğru girdim. Bu esnada gözümde takılı olan gözlüğümün iki köşesi ve kendi kullandığım cep telefonumun camı zarar gördü. Beni darp eden, hakaret eden ve gözlüğüm ile cep telefonuma zarar veren Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl’dan şikayetçiyim, uzlaşmak isterim.”