Trabzonspor’da her şey Avrupa için

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 5 puan kaybederek Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli bir yara alan Trabzonspor, ligin geri kalan bölümünde oynanacak 4 maçtan 12 puan çıkartarak iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla 5. sıraya kadar yükselen Trabzonspor, evinde oynadığı Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında 5 puan kaybederek Avrupa Kupaları’na katılma yolunda önemli bir yara aldı. Önümüzdeki sezon Avrupa’da yer alabilmek için ligin geri kalan bölümünde oynanacak olan 4 maçtan 12 puan çıkartmayı hedefleyen Karadeniz ekibinin puan hedefi ise 60.

2017 yılında deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor, evinde üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası ligin son sırasında bulunan Adanaspor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. 32. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bir sonraki hafta Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile oynayacak. Bordo-mavili takım, Avrupa Kupaları’na katılma hesapları yaptığı bu dönemi kayıpsız atlatarak hedefine ulaşmak istiyor. Karadeniz ekibi son haftada ise evinde Bursaspor’u konuk edecek.

Adanaspor maçında kadro değişiyor

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, kadroda değişikliğe gidecek. Sarı kart cezalısı olan Uğur Demirok’un yerine savunmada Medjani ve Durica ikilisine şans verecek olan Yanal, Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Okay Yokuşlu'nun da Adanaspor karşılaşmasında 11'de görev alabileceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta forma giyen Aytaç Kara ise yedeğe çekilecek.