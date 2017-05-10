Tudor savunmadaki iki ismi defterden sildi

Galatasaray'da teknik direktörü Igor Tudor, Lionel Carole ve Luis Cavanda'yı kesin olarak istemiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, savunmada yaptığı hatalar nedeniyle Lionel Carole'ü sildi. Fransız futbolcuya teklif gelmesi halinde hemen elden çıkarılmasını isteyen Tudor, sol beke de transfer talep etti.

TUDOR CAVANDA’YI DEFTERDEN SİLDİ

Performansıyla eleştiri konusu olan Luis Cavanda, Adana maçının ardından kesik yedi. Ardından oynanan Başakşehir maçında kulübede bekleyen Belçikalı futbolcu son 3 haftadır 18 kişilik maç kadrosuna bile dahil edilmiyor. Bu arada baba olan Cavanda, izin alarak ülkesi Belçika'ya gitti.

BRUMA KÜSTÜ

Teknik Direktör Tudor'la yaşadığı olay nedeniyle Bruma'nın dargınlık yaşadığı ortaya çıktı. Sezon başından beri yönetimin de kendisini ‘Sözleşme uzatacağız' diyerek oyalamasından sıkılan 22 yaşındaki yıldız sezon sonunda ayrılmayı kafasına koydu. Süreci iyi yönetemeyen yönetim, Bruma'yı ikna edemezse yazın satmak zorunda kalacak.