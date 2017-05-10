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GENÇLERBİRLİĞİ
13 Mayıs 2017 16:00
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Ümit Özat’a eski futbolcusundan şok söz: Amele…

Bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Ante Kulusic, kendisini eleştiren Ümit Özat'a sosyal medya üzerinden sert bir cevap verdi.
10:0310 Mayıs 2017
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Ümit Özat’a eski futbolcusundan şok söz: Amele…

Beşiktaş’a transfer olan Mitroviç’in yerine HNK Rijeka takımında transfer olan ve bir dönemde ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Hırvat futbolcu Ante Kulusic, sosyal medya üzerinden Ümit Özat’a seslendi.

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, eski futbolcusu hakkında “Kulusic’i gönderdik diye kulübe mektup yazıyorlar ‘bunu gönderin’ diye. Bu kulüpten Geremi’ler gitti, Kulusic kim arkadaş?” demişti.

Buna cevap olarak Kulusic Twitter hesabından “Klas bir kulüp ama hocası amele…” diye cevap verdi.

Etiketler
Ante Kulusic Gençlerbirliği spor toto süper lig ümit özat
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