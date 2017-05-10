Ümit Özat’a eski futbolcusundan şok söz: Amele…

Bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Ante Kulusic, kendisini eleştiren Ümit Özat'a sosyal medya üzerinden sert bir cevap verdi.

Beşiktaş’a transfer olan Mitroviç’in yerine HNK Rijeka takımında transfer olan ve bir dönemde ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Hırvat futbolcu Ante Kulusic, sosyal medya üzerinden Ümit Özat’a seslendi.

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, eski futbolcusu hakkında “Kulusic’i gönderdik diye kulübe mektup yazıyorlar ‘bunu gönderin’ diye. Bu kulüpten Geremi’ler gitti, Kulusic kim arkadaş?” demişti.

Buna cevap olarak Kulusic Twitter hesabından “Klas bir kulüp ama hocası amele…” diye cevap verdi.