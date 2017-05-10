Yeni Malatyaspor’da hedef şampiyonluk

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, “İnşallah İnönü Stadı'na şampiyonlukla veda edeceğiz” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, İnönü Stadı’na şampiyonlukla veda etmek istiyor… Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, takım için kritik viraj niteliği taşıyan Boluspor maçı ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili konuştu.

Ligde 1 hafta önce yaşadıklarıyla 1 hafta sonra yaşadıklarının birbirine tamamen zıt olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ravcı, “Ligde 1 hafta önce yaşadıklarımızla 1 hafta sonra yaşadıklarımız tamamen birbirine zıt. Çok farklı duygular yaşadık. Bu hafta biliyorsunuz tarihi bir maç oynayacağız. Galibiyetten başka düşüncemiz yok. Bütün Malatyaspor camiasına yine bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Bunu da yaşatacağız inşallah. Çünkü yola çıktığımız bütün futbolcu kardeşlerimiz bugüne kadar çok büyük emek sarf ettiler. Sadece onlar değil, teknik heyet, bütün kulüp çalışanlarımız ve bizler büyük emekler sarf ettik. Artık bu emeğin meyvesini alma zamanı geldi. İnşallah bu hafta Boluspor önünde alacağımız 3 puanla şampiyonluk turumuzu atacağız. İnancımız ve oyunculara olan güvenimiz tam. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Şöyle bir gerçek var, sadece 1 kişiye ya da 3 kişiye mal edilemez. Ortada bir başarı varsa evet doğru aslan payı oyuncularımızın. Sahnede olan onlardır. Taraftarımız, medyamız, başkanımız ve yönetim kurulu, bütün sac ayaklarını oluşturan onlardır. Herkesin bu işte katkısı var. Herkesin bize faydası oldu. Şunu özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum, henüz her şey bitmedi. Biz sadece tarihi ve önemli bir maça çıkıyoruz. İnşallah İnönü Stadı’na şampiyonlukla veda edeceğiz” diye konuştu.