Advocaat’tan profesyonellik örneği

Hollanda Futbol Federasyonu’nun, “Bir an önce milli takımın başına geç” çağrısına Advocaat, “Hem lig ikinciliği hem de kupa mücadelesi veriyoruz. Buradaki işim bitmeden gelemem” yanıtını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'na net mesaj verdi. Bir an önce takımı devralmasını isteyen federasyon yetkililerine Hollandalı hoca, “F.Bahçe'yle hem lig ikinciliği hem de kupa mücadelesi veriyoruz. Buradaki işim bitmeden gelemem” dedi. Böylece, sezon bitene kadar Türkiye'de olacağını ilan etti.

Taison tamam Fenerbahçe yöneticileri Ali Yıldırım ile Önder Fırat, hem yoğun pres yaptığı 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Taison ile el sıkıştı hem de aralık ayında sözleşmesi bitecek olmasından ötürü kulübü Shakhtar Donetsk'i cüzi miktara ikna etti. İlgili Haberi Oku

KADRO ŞEKİLLENİYOR

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