Advocaat’tan profesyonellik örneği

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'na net mesaj verdi. Bir an önce takımı devralmasını isteyen federasyon yetkililerine Hollandalı hoca, “F.Bahçe'yle hem lig ikinciliği hem de kupa mücadelesi veriyoruz. Buradaki işim bitmeden gelemem” dedi. Böylece, sezon bitene kadar Türkiye'de olacağını ilan etti.
KADRO ŞEKİLLENİYOR
Fenerbahçe’de Şener tedavi görüyor. Skrtel ve Josef ise kırmızı kart cezalısı ayrıca Van der Wiel kadroda düşünülmüyor. Mehmet Topal'ın orta alandaki partneri Ozan olacak. Karavaiev sağ beke geçebilir. Neustadter, savunmada Kjaer ile oynayacak.