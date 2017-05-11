Avrupa’yı tuş ettik!

Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda milliler tarih yazarak 68 yıl aradan sonra 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile en çok madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Novi Sad kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası dünyanın en iyi şampiyonlarını ağırladı. Grekoromen, Kadınlar ve serbest kategorilerinde yapılan müsabakalarda 38 ülkenin en iyi güreşçileri mindere çıktı. Olimpiyattan sonraki en büyük organizasyonlardan biri olan şampiyonada Türkiye’nin yıldızı parladı.

Sakatlıklarına rağmen şampiyonluğu vermediler

Son yılların en iyi performansını sergileyen milli sporcular sakatlıklarına rağmen şampiyonluklarını kimseye kaptırmadılar. Özellikle minderin ağır sıkletleri olan Rıza Kayaalp Grekoromen 130 kiloda 7. kez Avrupa Şampiyonu olurken, Serbest stil 125 kiloda Taha Akgül 5 ve Kadınlar kategorisi 75 kiloda Yasemin Adar 2. kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandılar. Ayrıca Olimpiyat üçüncüsü milli sporcu Soner Demirtaş’ta Serbest stil 74 kiloda 2. kez ve yine Serbest stil 97 kiloda Rıza Yıldırım ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan güreşçiler şöyle:

Serbest Stil

125 kiloda Taha Akgül – Altın (5)

97 kiloda Rıza Yıldırım – Altın

74 kiloda Soner Demirtaş – Altın (2)

86 kiloda Selim Yaşar – Bronz

57 kiloda Süleyman Atlı – Bronz