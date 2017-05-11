Aykut Kocaman transferlerle geliyor

Fenerbahçe'nin başına geçmesi planlanan teknik direktör Aykut Kocaman, önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya şimdiden başladı.

Yeni sezona Aykut Kocaman ile başlamak için düğmeye basan ve transferlerde Ali Yıldırım’ın önderliğinde adeta taarruza geçen Fenerbahçe’de hedef flaş isimleri kadroya katarak taraftarları tribüne çekmek, özlenen şampiyonluğu elde etmek ve forma satışı ile sponsorluk gelirlerini arttırmak.

Transferi Mayıs ayı bitmeden tamamlamak isteyen Fenerbahçe Yönetimi’nin 2 oyuncu ile şimdiden anlaştığı, 3 oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Shakthar Donekts’in Brezilyalı orta saha oyuncusu Taison, Manchester City’den sol bek Clichy ile söz kesildiği gelen haberler arasında. 3 önemli oyuncu ile daha görüşmeler sürerken, takımda kalacak ve gideceklere göre hareket edilecek.

Ve Balotelli heyecanı

Bütün bunların yanı sıra dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Yöneticilerden Önder Fırat’ın Balotelli’nin menajeri ile bir araya geldiği öne sürüldü. Nice ile 1 yıllık sözleşme yapan ve 1 Haziran’da serbest kalacak olan Balotelli için temasa geçildiği duyuldu.

Kjaer ya da van Persie satılacak

Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle transferde rahat hareket edemeyen Fenerbahçe’de ya Kjaer ya da Robin van Persie satılacak. Kjaer’in İtalyan kulüplerinden müşterisi var ancak Persie için Katar, Çin veya ABD’den teklif bekleniyor. FFP nedeniyle önceliği bonservisi elinde olan oyunculara veya kiralık formülüne yönelecek olan sarı-lacivertliler Balotelli’den olumlu sonuç alamazsa başka oyunculara yönelecek.

Öte yandan kiralık olarak takımda forma giyen oyunculardan Lens ve Sow ekonomik olursa takımda kalacak. Mutsuz olan ve problemler yaratan Van Der Wiel ile bu sezon sonunda yollar ayrılacak. 30 yaşına gelen ve takıma katkısı fazla olmayan Emenike’nin kaderi golcü transferine bağlı.

Sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım hakkında ise sol bek transferine göre karar verilecek. Müzmin yedekler Salih Uçan ve Stoch’a son bir şans verilecek. Ayrıca, Mehmet Ekici’nin yanı sıra orta alana bir de sol ayaklı futbolcu alınacak.