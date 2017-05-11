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BEŞİKTAŞ
15 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
vs
BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş maçına yoğun ilgi

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının ligin 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.
11:1411 Mayıs 2017
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Beşiktaş maçına yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursa'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Dün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ve 20 TL ile 200 TL arasında değişen biletlerden ilk gün itibariyle 2 bin 500 adet satılmıştı. Bursaspor yönetiminin bu maç için şampiyonluk yaşamış takımlara karşı uygulanan fiyatlarda indirime gitmesi sebebiyle yoğun ilgi gören biletlerden şu ana kadar 3 bin 500 adet satıldığı öğrenilirken, bu rakamın maç gününe kadar 20 bini geçmesi bekleniyor. 10 bin 700 dolayında kombine sahibiyle birlikte de 30 bini aşkın taraftarın stadyumda olması ön görülüyor.

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beşiktaş bursaspor
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