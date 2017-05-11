Beşiktaş maçına yoğun ilgi

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının ligin 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursa'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Dün sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan ve 20 TL ile 200 TL arasında değişen biletlerden ilk gün itibariyle 2 bin 500 adet satılmıştı. Bursaspor yönetiminin bu maç için şampiyonluk yaşamış takımlara karşı uygulanan fiyatlarda indirime gitmesi sebebiyle yoğun ilgi gören biletlerden şu ana kadar 3 bin 500 adet satıldığı öğrenilirken, bu rakamın maç gününe kadar 20 bini geçmesi bekleniyor. 10 bin 700 dolayında kombine sahibiyle birlikte de 30 bini aşkın taraftarın stadyumda olması ön görülüyor.