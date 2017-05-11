Beşiktaş’ta OHAL!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibi, son dört haftaya girilirken üçüncü yıldız için Ümraniye'de kuş uçurtmayacak.

Beşiktaş yönetimi, takımın şampiyonluk yolunda kaderini çizecek son 4 haftada konsantrasyonunu sağlamak adına bir dizi karar aldı. Talisca'ya cezanın nasıl önüne geçilebileceği de masaya yatırıldı.

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İşte yönetimin aldığı kararlar:

– Hiçbir futbolcuya yerli veya yabancı medyaya röportaj izni verilmeyecek.

– Başkan ve yöneticiler, mesaisinin büyük bölümünü tesislerde geçirip hem takıma moral verecek hem de sorunları yerinde ve anında çözecek.

– Kalan 4 haftada sadece yöneticiler ve Güneş, yalnızca maç sonlarında beyanat verecek.

– Ümraniye'ye ziyaretçi girişleri yasaklanıyor. Futbolcuların tesislerde dış dünyadan etkilenmemeleri için her türlü önlem alınacak.

– Normal prim sistemi rafa kalktı. 4 maça ayrı ayrı 50'şer bin TL galibiyet primi verilecek.

– Şampiyonluk primi, Bursaspor maçından sonra açıklanacak.

– Başkan Fikret Orman, Talisca için bizzat savunma yapacak. Volkan Demirel'in yaptıkları görüntülerle anlatılacak. (Ancak Beşiktaş'ın, Orman'ın duruşmaya katılması için TFF'ye yaptığı başvuru kabul edilmeyebilir.)

– Volkan'ın Şenol Güneş'e söyledikleri savunma dosyasında yer alacak.

– Lyon maçı nedeniyle verilen cezaya itiraz için tamamlanan savunma dosyası UEFA'ya gönderilecek.