Beşiktaş’ta sakatlar iyileşiyor

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba takımla çalışırken, Tolgay takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptı.

Beşiktaş, Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Başkan Fikret Orman ve Basın sözcüsü Metin Albayrak’ın da izlediği antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

İki haftadır sakat olan Atiba’nın takımla beraber antrenmanın tamamında yer alması teknik heyeti sevindiren gelişme oldu. Hafif sakatlıkları bulunan Demba Ba ve Atınç da takımla çalışırken, Tolgay Arslan bireysel antrenör eşliğinde kuvvet çalışması yaptı. Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti.Antrenman dar alanda bire bir ve ikiye iki mücadele çalışmasının ardından dört ayrı takım halinde yapılan minik kale maçlar ile sona erdi. Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.