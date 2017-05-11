Bruma’nın menajeri dünyaları istedi

Galatasaray ile sözleşme imzalamak için görüşmeler yapan Bruma'nın menajeri işi abarttı. 1,5 milyon Euro komisyon isteyen menajer, satıştan yüzde 10 pay da talep ediyor.

Galatasaray yönetiminin 4 yıl daha sözleşme yapmak istediği Bruma, 2 milyon Euro'luk yıllık ücreti kabul etmeyip 2.5 milyonda ısrar ederken, menajerine de 1.5 milyon Euro komisyon istedi. Bunlarla da yetinmeyen Portekizli, sonraki satışından yüzde 10 da pay talep etti, görüşmeler sürüyor.

4 yıllık yeni sözleşme için yönetimin yıllık 2 milyon Euro'luk teklifine olumsuz yanıt veren Bruma ve menajerinin sarı kırmızılı yöneticileri şaşırtan şartları şöyle:

– Yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret.

– Menajere 1.5 milyon Euro komisyon.

– Bu komisyonun peşin olarak verilmesi.

– Sonraki satış gelirinden yüzde 10 pay.

TEK NOKTADA ANLAŞTILAR

Bruma'nın menajeri Catio Balde ve Galatasaray yönetiminin mutabık kaldıkları tek nokta, oyuncunun serbest kalma rakamının 25 milyon Euro olarak belirlenmesi oldu. Türkiye'de daha önce hiçbir futbolcu bu seviyede bir bonservis bedeline satılamadı. Bruma rekor kırıp ileride bu rakama satılsa bile, menajer Balde'nin şartları gereği kulübün kasasına bu rakam girmeyecek.

Çünkü sarı kırmızılılar, hem Bruma'yı Sporting Lizbon'dan alırken imzaladıkları sözleşmeye göre onlara yüzde 25 pay verecekler, hem de yeni şartlar gereği menajere yüzde 10 ödeyecekler. Sporting ve menajer payları 9 milyon 750 bin Euro tuttuğu için oyuncu 25 milyon Euro'ya satılsa bile Galatasaray'a ancak 16 milyon 250 bin Euro kalacak.

İNDİRİM YAPIN İMZALAYALIM

Bruma ve menajerinin, sürpriz talepleri nedeniyle şu ana kadar imzalar atılamadı. Ancak Portekizli yıldızın Kasımpaşa maçında 18. dakikada oyundan alınması ve Tudor ile yaşadığı tartışma ise Galatasaray yönetiminin bakış açısını değiştirmedi.

Sarı kırmızılılar, menajer Balde ile yeniden görüşüp rakamları aşağı çekmesini isteyerek yeni sözleşmeyi yapmak istiyor. Bu arada sarı kırmızılı kulübe Bruma için başka kulüplerden herhangi bir resmi teklif de gelmiş değil.