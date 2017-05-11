Bruma’ya teklif yağıyor

Galatasaray’daki geleceği merak konusu olan Bruma ile ilgili menajeri Catio Balde önemli açıklamalarda bulundu. Portekiz basınına konuşan Balde, oyuncusuna teklifler olduğunu doğrularken, Galatasaray yönetimi ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti. Kasımpaşa maçında yaşananların geride kaldığını belirten Balde, “Bruma ve Tudor arasındaki problem çözüldü. Bruma, takım ile birlikte antrenmanlara katılıyor. Pazartesi günü İstanbul'a geldim ve yönetimle görüştük. Sözleşme uzatmak için de teklifler var, ayrılması için gelen teklifler de var. Konuşmalarımız profesyonel bir şekilde devam ediyor. Sezon sonunda Galatasaray yönetimi ile yeni sözleşme için yeniden görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
SERBEST KALMA MADDESİ 25 MİLYON EURO
Galatasaray’da Bruma'nın geleceği henüz netlik kazanmadı. Galatasaray, yıldız oyuncusu ile uzun vadeli sözleşme imzalayıp bonservisinden ciddi bir miktar para kazanma hedefinde. Portekizli yıldız Bruma ile sözleşme uzatmak için her yolu deniyor. Yönetim, sözleşmeye 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koymaya çalışırken Bruma'nın menajeri, buna sıcak bakmıyor.