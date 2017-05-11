Cem İlkel, Özbekistan’da kupaya gidiyor

Milli tenisçi Cem İlkel, Özbekistan'da katıldığı ATP Challenger Turnuvası'nda yarı finale yükselmeyi başardı. Cem, yarı finalde bir diğer Kazak raket Dmitry Popko ile karşı karşıya gelecek.

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