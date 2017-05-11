Dünyanın en büyük Çocuk Maratonu İstanbul’da

Spor İstanbul Müdürü İsmail Özbayraktar, hafta sonu yapılacak organizasyonla dünyanın en büyük Çocuk Maratonu'nu gerçekleştireceklerini söyleyerek, bu etkinliğe 10 bin çocuğun katılacağını açıkladı.

Spor İstanbul Müdürü İsmail Özbayraktar, yaklaşan Çocuk Maratonu, geçtiğimiz hafta yapılan Yarı Maraton ve THY Euroleague Final-Four organizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs Pazar günü Çocuk Maratonu'nu yapacaklarını hatırlatan Özbayraktar, “Çocuk Maratonu bizim için çok önemli. Dünyanın en büyük çocuk maratonunu gerçekleştiriyoruz. 10 bin tane çocuğumuz geliyor. Sabah 9'dan 6.30’a kadar devam eden bir organizasyon. Organizasyonun sağlıklı olmasını sağlamak için çıkışlarını 200-250 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriyoruz. 3-5 aylık çocuğun koşması değil de anne ve babası ile bu kültürü edinmesi için bir başlangıç yaptık. 6-7 yaşa kadar olan çocuklara anne babaları refakat edebilecekler. 14-15 yaşındaki çocuklarımızı da çipli olarak koşturuyoruz. Yaptığımız organizasyonlarda aslında bir koşu zinciri oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuk Maratonu'nda 0-3 yaştan 14-15 yaşa kadar çocuklar yarışabiliyor. 16 yaşında olanlara zaten biz yarı maraton ve çeyrek maratonda koşma hakkı tanıyoruz. 18 yaşına geldiğinde de 42 km koşabilirler diyoruz. Böylece aslında 0-3 yaştan başlayan ve üst sınırı olmayan bir koşu zincirini oluşturmuş oluyoruz. Bu spor kültürünü vermek açısından koşu çok önemli. Bunu sağlamak için yapılan birbirini tamamlayan organizasyonlar var. İnşallah 14 Mayıs'ta keyifli güzel bir gün olacak” şeklinde konuştu.

“Dünya'nın en iyi ilk 10 yarı maratonu arasına girdik”

Yarı maraton’un bu sene altın kategoride koşulduğunu söyleyen Özbayraktar, “Dünya'da yüzlerce yarı maraton var. Yüzlerce yarı maratonun 9 tanesi altın kategoride koşuluyordu. Biz bütün kriterlere uyduk. IAAF ile ciddi görüşmelerde bulunduk. Ciddi bir çalışma neticesinde altın kategoriye geçme hakkını kazandık. Bu sene altın kategoride koşuldu. Dünya'nın en iyi ilk 10 yarı maratonu arasına girdik. Tabi bunu sürdürülebilir kılmak lazım. Bu önemli çünkü yarı maratonunuz altın kategoride koşulduğu zaman elit atletlerin sayısı daha fazla artıyor. Özellikle elit sporcular olmak üzere herkes sizin yarışınızda koşmak istiyor. Böyle olduğu zamanda da rekorlar geliyor. Bu sene oldukça keyifliydi çünkü hem erkeklerde hem kadınlarda parkur rekoru kırıldı. Türkiye'nin en iyi yarı maraton dereceleri İstanbul'daki yarı maratonumuzda koşuldu. Bununla beraber kadınlarda Asya rekoru kırıldı. Bu hem parkurumuzun düzgün ve güzel olmasından kaynaklanıyor. Biz de bütün detayları düşünüyoruz. Hedef kronometre sistemi getirdik. Bütün virajları dahil çok keskin olmaması için gayret gösteriyoruz. Saliselerle yarışılan bir hal aldı. Hep 1 saatin altında koşulsun Dünya'da daha çok konuşulsun diye söylüyorduk. Bu sene o hedefimizi 9 saliseyle kaçırdık. Ama inşallah ben 1 saatin altına düşeceğini düşünüyorum. Böyle olduğu zamanda Dünya'da daha fazla konuşulacak demektir” diye konuştu.

“İnşallah Fenerbahçemiz orada şampiyon olur”

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak THY Euroleague Final-Four’un ev sahipliğini yaptıklarını belirten İsmail Bayraktar, “Aslında Euroleague'e 19-21 Mayıs'ta teslim ediyoruz. Ama tabi ki biz bütün altyapıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sağladık. Oraya şu an Avrupa'nın en büyük ekranı yerleştirildi. Bin basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek altyapıyı oluşturduk. Bütün odalarımız VIP haline getirildi. İnşallah 19-21 Mayıs'ta bütün Dünya'ya güzel görseller verilebilecek. İnşallah Fenerbahçemiz de orada şampiyon olur” ifadelerini kullandı.