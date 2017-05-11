Dursun Özbek’ten önemli açıklamalar! Tudor, Bruma, transfer…

Galatasaray camiasının en çok eleştirilen ismi olan başkan Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, BeIN Sports’ta Şansal Büyüka’ya özel röportaj verdi. Çok tartışılan Özbek, Kasımpaşa maçı sonrasında yaşananlardan, Bruma ile Sneijder konularına kadar birçok konuda konuştu. Özbek, ceza konusuna açıklık getirdiği açıklamalarında en önemli mesajını ise teknik direktör Igor Tudor için verdi.

Sarı-kırmızılı takımın 1 numaralı ismi, Hırvat teknik adamla gelecek sezon devam edeceklerini açıkladı. İşte Dursun Özbek’in açıklamaları;

“Benim tarzım değil soyunma odasına inmek. Soyunma odası tamamen sporcuların antrenörlerin olduğu onların hakim olduğu bir mekan. Kasımpaşa maçında beklendiğimiz bir oyun olmadı. O üzüntü ile birlikte, o ailenin bir parçası, kulübün başkanı olarak üzüntülerimi oyuncularımı, antrenörle, oyuncularla paylaşmayı düşündüm. Biz büyük bir aileyiz, Taraftarlar, camia çok üzüldü. Eğer üzüntüler paylaşılırsa azalır, sevinçler paylaşılırsa çoğalır.

Çok üzüntülü bir ambians vardı dışarıda. Selçuk Galatasaray’a uzun zamandır hizmet eden ve daha uzun yıllar edecek bir oyuncu. Onunla da paylaşmak istedim. Çok üzüldük ama önümüzde 5 maç var. Önümüzdeki 4 maçın ne kadar önemli olduğunu ve bir an evvel bu kaotik durumdan çıkılması için kaptana da bir iki çift sözüm vardı, ona söyledim.

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“KAYBETTİĞİMİZ ZAMAN…”

Galatasaray futbol takımı profesyonel bir kurum. Profesyonelliğin içinde bir sürü şartlar var. Bunlardan bir tanesi, Galatasaray futbolcuları kontratlı mesleklerini yerine getiriyorlar. Bunu içinde sabit ücret, maç başı paralar var, şampiyonluk primleri, kupa ödülleri, 3 puan primleri var… Dolayısı ile istenmeyen sonuçlar alındığı zaman bunun bir yaptırımının olmasının gereği var. Şu anda elimde yıllık kontratlar imzalanırken disiplin yönetmelikleri var. Burada yazıyor. Kaybettiğimiz zaman yaptırımların uygulanması doğal.

NE OLURSA OLSUN TUDOR İLE DEVAM EDECEĞİZ

Yılbaşında koyduğumuz hedeflerden uzaklaştık. Bursaspor maçından sonra bir hedefimiz daha var. 4 haftada bu sonuca gitmemiz lazım. Ondan sonra bu cezaları değerlendireceğiz. Futbol şubesi istenen performansı gösteremedi, doğru. İnsanların hedefe giderken ödül kadar cezanın olduğunu da hissetmeleri lazım. Olay kaç para ceza gelecek kim kaç para verecek noktasına getirmek yanlış.

Igor Tudor ile kesin olarak devam edeceğiz. Sonuçlar ne olursa olsun devam edeceğiz. Biz Tudor görev aldıktan sonra bir oyuncu göreve getirmedik. Performansa bağlı olarak yorumlanması lazım.

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Tudor’un gelmesiyle antrenman sitemi biraz daha farklılaştı. Elbette ki önümüzdeki yıl projelendiriliyor. Daha çok koşan ve mücadele eden bir takım yaratacağız. Transferler de buna göre olacak.

6-7 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ

Transfer çalışmaları hoca bize bir rapor veriyor. Elimizde bir kadro var. Sözleşmesi bitecek ve devam edecek oyuncular var. Bütün bunlar dikkate alınarak ihtiyaç listesi yapılıyor. İhtiyaç duyulan pozisyonlar tespit edildi. Bu listeye bağlı olarak scout ekibine, bize şu oyucular lazım deniliyor. Neticede ortaya bir liste çıkıyor. Bu liste üzerinde fiyatlama hususu ortaya çıkıyor. Buradaki karar scout ekibi-hoca-sportif direktörümüz ve oturuyoruz ve hangisini transfer etmemiz gerektiğine karar veriyoruz. Bunu dışında hiçbir oluşum yok. Transferi o mu, başkanın kardeşi mi söyledi… Böyle bir şey yok.. 6-7 oyuncu transfer düşünüyoruz. Sağ bek-sol bek burada eksiklerimiz var. Sabri’ye rakip değil. Sabri çok önemli bir oyuncu. Galatasaray’da 17 senedir buradan gitmemiş.

Şu anda Cenk Ergün yurt dışında… Önemli bir golcü arıyoruz. Eren’in performansı ile ilgili. O da önemli bir oyuncu. İkisinin yarışabileceği bir golcü üzerinde duruyoruz. Burak Yılmaz Galatasaray’ın önemli bir oyuncusuydu. Teklif gelirse gelsin. Galatasaraylı olup da Galatasaray’da oynamak istiyorsa böyle bir futbolcuya kim hayır der.

MAAŞ YÜKÜ VE LİMİT!

Bizim şu andaki futbolcu maaşlarının büyük kısmı geçmişten kalan maaşlar. Geçmişte yüksek maaş ödenmiş diye yaptığım tenkit bireysel futbolcu anlamında değil. UEFA dedi ki, kadroda 40 küsür futbolcu bulundurursanız totalde size fazla yük oluyor.

UEFA nezdinde bir transfer sınırlaması yok. 2 senelik kısıtlamamız vardı futbolcu maaşları üzerinde. 65 milyon Euro limiti vardı. Önümüzdeki sene böyle bir limitimiz yok.

Bu soruyu sorarken çok düşündünüz mü? Çok kısıtlamamız olmadığını düşünüyorum. Para bankada var. Galatasaray spor kulübü bütünüyle yılda 150 milyon Euro bütçesi var. Galatasaray neden bu kadar zarar ödüyor diye gözüküyor. Çok net. Bankalara olan faizli para kullanımından sıyrıldığı anda Galatasaray’da bir sıkıntı yok. Riva’nın projeleri tamamlanmıştı, şimdi ihaleye çıkıyor .Bu geliştirmelerden bir dilim geldi. Bunu banka borçlarının bir kısmını kapattık. Yakın zamanda bir para daha gelecek. Onu da banka hesaplarını kapatmakla kullanacağız. Temlikler serbest kalıyor. Ondan sonra Galatasaray’ın girdileri kendi kasasına girmeye başladığı zaman Galatasaray istenilen zemine oturmak olacak.

“GEÇMİŞTE HATALAR YAPTIK”

Transferlerin Galatasaray’a layık futbolcu olacağını söyleyeyim ben size. Çok titizleniyorum. Geçmişte bu konularda hatalar yaptık. Hem taraftar hem camia yapılan transferlerden çok memnun olacak. Bunu yıldız transferi olarak nitelendirdiğiniz zaman farklı manalar çıkıyor. Tüm Galatasaray taraftarları memnun olacak. Konuştuğumuz isimleri biliyorum. Camianın beklentisini de biliyorum. Serdar Aziz’i hata olarak görmüyorum. Biz onu transfer ettiğimiz zaman sağlık kontrolünden geçti ve sakatlığı yoktu. Bizde oynadı, milli takımda oynadı. Osmanlıspor maçında …

CAVANDA TRANSERİNDEN PİŞMAN

Cavanda için Riekerink çok ısrar etti. Belçika’dan tanıyordu, bize faydalı olacağını düşündü. Onun yorumu esastı. Cavanda transferinde hatalı olduğumuzu düşünüyorum. İstediğmiz performansı alamadık kendisinden. Amacım bu manada yapılan yanlış transferlerde kulübe mali yük getirmemeyi düşünüyorum.

44 yıllık iş hayatında bir çizgim var. Risk alıcı olmadım. Tüm mesaimi Galatasaray için harcıyorum. Burada hatalarımız oluyor. En çabuk şekilde Galatasaray’ın mali yapısını düzeltmek için uğraşıyorum. Mecidiyeköy’deki otel projesini bitirmek için uğraşıyoruz. Sektörel bir sıkıntı var onun için yavaş gidiyoruz. Stadın yanındaki spor salonu için ruhsat aşamasındayız. Florya’nın taşınması için yeni yer sorununu aştık. Stadın irtifa hakkını aldık. Yönetimin süresi içinde yapmasının çok kolay olmadığı işler. Bunların altından kalkacağız.

Sportif başarı için inanamayacağınız kadar emek sarf ediyoruz. Bu sene talihsizliklerimiz de oldu. Siz yayıncı kuruluşsunuz. Hakem hatalarıyla kaç puan kaybettiğimizi düşünüyorsunuz.

“TFF CEZAYI BASTI HEMEN”

Başakşehir maçından sonra çok sert konuştum ve resmi siteden dolu bir açıklama yaptık. Federasyon 45 günlük cezayı bastı hemen. Sonuç ne oldu? Çok laf üretmektense kişilerin Galatasaray’a verdikleri zararı kendileri dikkate alması lazım. TFF’ye güveniyorum. Biz seçtik. MHK bizim çağrılarımıza hiçbir zaman kulak asmamıştır. Fazla yorum yapmanın gereği yok. Onlarla beraber yürümek zorundayız.

2 seneyi dolduruyoruz biz yönetim olarak. Popülist değiliz. İşimize bakıyoruz. Ben 2800 oyla seçildim. 2 genel kurul geçirdik. Riva ve Florya gibi projeleri getirdim. Hiçbir başkana vermedikleri yetkiyi bana verdiler. Yüzde 80’e yakın oranla ibra oldum. Camia sana tepkili dendiği zaman bu çok doğru değil. Bir algı yaratma peşinde olanlarla karşı karşıyayız. Bu hiçbir zaman beni Galatasaray’a hizmet etmekten alıkoyamaz.