Engin Bekdemir baba oldu

Osmanlıspor’un genç orta saha oyuncularından Engin Bekdemir baba oldu.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı pek forma şansı bulamayan Osmanlıspor'un genç orta saha oyuncusu Engin Bekdemir baba oldu. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde, 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya gelen kız çocuğuna Engin-Öykü Bekdemir çifti, Elif adını verdi. Anne Öykü Bekdemir ve kızı Elif'in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten genç oyuncu Engin, “Ailemize ve camiamıza yeni bir fert dahil olduğu için mutluyuz. İnşallah Elif bizlere uğurlu gelir. Bu sezon yaşadığım sakatlıklardan dolayı pek forma şansı bulamadım fakat önümüzdeki sezon için çok umutluyum” şeklinde konuştu.