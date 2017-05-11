Ersun Yanal neşe getirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Avrupa kupalarına katılma yolunda son iki haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle takımında bozuk olan morallerin düzelmesi için motivasyonu üst seviyeye çıkarttı ve antrenmanlara neşe getirdi.

Spor Toto Süper Lig’de ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, bu hedefi doğrultusunda önemli mesafe alırken son iki haftada Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında yaşadığı puan kaybı morallerin kaçmasına neden oldu. Son haftalarda evinde 5 puan bırakan bordo-mavililer Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada önemli bir avantajı yitirmesi, futbolcularda morallerin kaybolmasına neden oldu.

Gençlerbirliği ile 0-0 ve son olarak Kayserispor’a 3-2 mağlup olmasıyla bir takım tartışmaları da beraberinde getiren bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ersun Yanal, son iki maçın etkilerini takım üzerinde silmeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın, Avrupa Kupalarına katılma yolunda yaşanan puan kayıpları nedeniyle moralsiz olan oyuncularına Medical Park Arene’da oynadıkları son iki maçta yaşanan kaybı unutmalarını ve Adanaspor maçına konsantre olmalarını istedi.

Antrenmanlara neşe getirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün gerçekleştirilen antrenmanda motivasyonu üst seviyeye çıkarttı. Oyuncularıyla yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam bire bir görüşmelerde yaptığı öğrenildi. Moralleri yukarı çıkartacak antrenman temposu uygulayan deneyimli teknik adam futbolculara ve antrenmana neşe getirdi. Bordo-mavili futbolcularında yapılan çalışmalarda memnun oldukları öğrenildi.