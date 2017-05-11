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FIFA’dan Şenes Erzik’e ödül

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 67. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşti.
22:1111 Mayıs 2017
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FIFA’dan Şenes Erzik’e ödül

67. Olağan FIFA Kongresi yapıldı. Bahrain International Exhibition-Convention Centre’da düzenlenen kongreye Türkiye Futbol Federasyonu adına; UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Kongrede FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından, 5 Nisan 2017 tarihinde FIFA’daki görev süresi biten ve FIFA Onursal Üyeliği’ne seçilen Şenes Erzik’e katkılarından ötürü ödül verildi. FIFA’nın bir sonraki olağan kongresi, 13 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek.

Son güncelleme: 22:13 | 11.05.2017
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