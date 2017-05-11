Galatasaray’dan 4 yıldız için İspanya seferi!

Atletico Madrid’den Torres, Deportivo’dan Andone ve Real Madrid’den Pepe ile Coentrao için İspanya’da temasa geçen Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün transferlerde yol almaya başladı.

Galatasaray yeni sezonda süper bir kadro kurmak için erken mesai yapıyor. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İspanya seferine çıkarak taraftarı heyecanlandıracak isimlerin peşinde. Sarı-kırmızılılar, öncelikle sözleşmesi sona erecek olan Atletico Madrid'in golcüsü Fernando Torres'i renklerine katmak için harekete geçti. Ergün, İspanyol oyuncuya yıllık 4 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme önerisini yaptı. Ergün, Deportivo'nun golcü ismi Andone için de nabız yokladı. Cenk Ergün'ün sonraki hedefleri ise Real Madrid'de top koşturan iki yıldız. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ünlü stoper Pepe için de girişimlerini başlattı. Galatasaray futbol direktörü, son olarak da İspanyol kulübünün satış listesinde koyduğu sol bek Coentrao'yu alma hedefiyle teklif sundu.

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İspanya'da kalmayı sürdürecek olan Cenk Ergün, öncelikle Torres ve Coentrao transferlerini imza aşamasına getirip, İstanbul'a güzel haberlerle dönmeyi planlıyor.