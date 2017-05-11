Giresunspor Süper Lig hedefine kilitlendi

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, “Uzun süredir Giresunspor ilk defa bu kadar Süper Lig’e yaklaştı” dedi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, kulüp tesislerinde bugün bir basın toplantısı düzenledi. Kulübün başına geldiklerinden buyana her sene bir adım öne gittiklerini belirten Bozbağ, “Futbolculara hep şunu söyledim, bu şehrin bir özlemi var, bunu beraber sonlandıracağız. Pazar günü de bunun birinci ayağı olan Denizlispor maçını da inşallah güzel bitireceğiz. Sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı var. Takımın performansı farklı olabiliyor, futbolcuların formları farklı olabiliyor. Diğer takımlar da böyle, bugün lig lideri lig sonuncusundan beş yiyebiliyor, herkesin çıktı dediği Eskişehirspor puan kaybedebiliyor, bunlar futbolun içinde olan şeyler. Kimseden korkmuyoruz. Çıkıp aslanlar gibi gücümüz yettiği kadar oynayacağız. Süper Lig’in en büyük adayı Giresunspor’dur” ifadelerini kullandı.

Sezonun bitimine iki hafta kaldığını hatırlatan Bozbağ, ligde ilk 6 içerisindeki takımların büyük bir yarış içerisinde olduğunu söyledi. Giresun'da Pazar günü tarihi bir maç olacağını vurgulayan Bozbağ, “Böyle maçlar her zaman oynanmıyor, onun için taraftarı stada bekliyoruz. Küme düşme maçlarında diğer takımlar stadı dolduruyor ama biz şampiyonluğa oynuyoruz. Şampiyon olup bu memleketin insanlarını tekrar sokağa dökmek inşallah bize nasip olur” şeklinde konuştu.

Öte yandan Bozbağ, Giresunspor’ın UEFA lisansı adaylığının da kabul edildiğini, UEFA lisansının kulüp tarihinde ilk olacağını belirtti.