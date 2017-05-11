Halil Akkaş: Ben başardım herkes başarabilir

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından Kütahya’da organize edilen Çocuk Atletizmi seminerine “Eskimeyen Değer” olarak katılan iki olimpiyatta Türkiye’ye temsil eden rekortmen Atlet Halli Akkaş “Ben başardım, herkes başarabilir. 16 yılda hayallerini kurmakta zorlandığım yere geldim” dedi

Kütahya'da gerçekleşen seminere 50 kursiyer katılırken, 3-12 yaş grubundaki 96 çocuk, uygulamada yer aldı. Kütahya Gençlik Merkezi Salonu'nda eğlenceli atletizmle tanışan çocuklar büyük coşku yaşadı. Çocuklar seminere katılan kursiyerlerin yönetiminde geleceğin şampiyonları olmak için ilk adımı attı. IAAF Çocuk Atletizmi Projesi “Bir Milyon Süper Çocuk” sloganıyla yola çıkarak Türkiye'nin her yerine ulaşmaya devam ediyor. Bu bağlamda 2017 yılının sekizinci semineri Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün isteği doğrultusunda Kütahya Gençlik Merkezi derslik ve salonunda düzenlendi. Kütahya'da 9-10 Mayıs'ta gerçekleşen seminere 50 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilirken, uygulama için davet edilen 80. Yıl İlkokulu'ndan 96 öğrenci, eğlenceli atletizme tanıştı. Kursiyerler tarafından yapılan uygulamada çocuklar öncelikle sağlıklı bireyler, sonrasında geleceğin şampiyonu olmak adına ilk adımları attı.

Ayaz: Projenin meyvelerini yakın zamanda toplamaya başlayacağız

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç ile bu projenin yürütülmesinde büyük payı olan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve yönetimine teşekkür ederek, “Türk sporunun altyapısı ve eğitici sorununa çözüm getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projenin meyvelerini yakın zamanda toplamaya başlayacağız” dedi.

Seminerin ilk bölümünde, “Y” nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş dersi IAAF Çocuk Atletizmi Danışma Grubu üyesi Nilüfer Bircan tarafından verildi.Seminerde uygulamalı dersler yanında IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü'nün projeye eklediği dersler de kursiyerlere aktarıldı. Bu bağlamda, Sporda motivasyonun önemi,“Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” başlığıyla Prof. Dr. Perican Bayar Koruç tarafından bir sunumla anlatıldı. Madde Bağımlılığı konusunda dikkat çekmek üzere programda yer alan “Madde Bağımlılığı ve Çocuklar” dersi ise Dr. Cengiz Aybirdi tarafından verildi.

Sporda ve toplum yaşamında dürüstlük ve centilmenliğin içinde yer aldığı “Fair-Play” konusunu ise IAAF Çocuk Atletizmi Eğitim Grubu üyesi Öğretim Görevlisi Haldun Domaç tarafından kursiyerlere iletildi.

Gelecek nesillerin sağlıklı ve bilinçli oluşması adına gerçekleşen bu organizasyonda, “Eskimeyen Değerler” de unutulmadı. “Geçmişine Değer Vermeyenler, Geleceğine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda, Türk Atletizminin değerleri kursiyerlere tanıtıldı.

İki olimpiyatta koşan Akkaş'tan kursiyerlere öneriler

Kütahya'da gerçekleşen “Eskimeyen Değerler” törenine davet edilen, rekortmen ve Milli atlet, aynı zamanda Domaniç Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Akkaş, kursiyerlere spor kariyeri ve deneyimlerini aktardı. Akkaş, 16 yaşında başladığı atletizmde hayallerini gerçekleştirdiğini vurgularken, “Ben başardım, herkes başarabilir” dedi. Kariyerinde olimpiyat madalyasının eksik olduğunu vurgulayan Akkaş şöyle devam etti;” 2008 ve 2016 olimpiyatlarına katıldım. Çok çalıştım olimpiyat madalyası almak için ama çeşitli nedenlerle olmadı. Sizler yetiştireceğiniz çocuklara hayallerini büyük tutmasını önerin. Çünkü 16 yıl yaptığım bu sporda Dünya şampiyonu olup, olimpiyatlara gideceğimi hayal etmiyordum ama başardım.”Halil Akkaş'a plaketi Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen ve Efsane atletizm İsmail Akçay tarafından verildi.

Halk Eğitim'de ders verebilecekler

Kütahya'da “Eskimeyen Değerler” olarak şu isimler ödül aldı; Halil Akkaş, Hüseyin Yağlı, İdris Güleç, Ramazan Kutlu, Ercan Şirin, Muhittin Yıldız ve İsmail Akçay.Eskimeyen Değerlere ödülleri; Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen ve Efsane atletizm İsmail Akçay, Halil Akkaş, Dr. Cengiz Aybirdi, Nilüfer Bircan, İbrahim Urgancı, Nafiz Keke, Kübra Işlak, Cahit Kuran, Meriç Öztürk ve Haldun Domaç tarafından verildi.

IAAF Çocuk Atletizmi Kastamonu’da devam edecek

Tören sonunda IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Koordinatörü Necdet Ayaz, eğitimi talep eden Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen'e Atletizm Federasyonu'nun teşekkür belgesini verdi. Törenin ardından sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince Halk Eğitim Merkezlerinde istihdam edilme fırsatını da yakalamış oldu. IAAF Çocuk Atletizmi seminerlerinin dokuzuncusu Kastamonu'da gerçekleşecek.