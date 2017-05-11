İşte Bruma gerçeği

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bruma'nın yeni sözleşme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray’da geleceği tartışma konusu olan Bruma ile ilgili en net açıklama Başkan Dursun Özbek’ten geldi. Lig TV’de Şansal Büyüka’ya özel röportaj veren Dursun Özbek, Bruma hakkında çıkan haberlere tepki gösterirken, genç yıldızın menajeri ile görüştüklerini doğruladı.

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Bir iki pürüz dışında iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğunu belirten Dursun Özbek, şunları söyledi:

“Çıkan haberlere şaşırıyorum. Bruma Florya’nın tapusunu ne yapacak? Kontratını uzatmak için menajeri ile görüştük. Bruma çok önemli bir oyuncu Galatasaray için… Önümüzdeki yıllarda dünyanın yıldız adaylarından bir tanesi. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edebilecek bir isim… Bir iki konu kaldı, onları da halledip sözleşmesini bir süre daha uzatacağız.”