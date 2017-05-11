Kasımpaşa bu sezon altıncı kez Çaykur Rizespor’a karşı

Kasımpaşa, Süper Lig’in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile bu sezon altıncı kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada lacivert-beyazlılar 40 puanla 7. sırada, mavi-yeşilliler ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin 14. haftasında Rize’de oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

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Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor bu sezon ligde ve kupada 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maçta ise galip taraf çıkmadı. Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda da Rize'yi elemeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta TT Arena'da karşılaştığı Galatasaray'ı yenen Kasımpaşa, seri galibiyetler peşinde. Ligde 17. sırada bulunan Çaykur Rizespor ise alt sıralardan kurtulmak için 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.