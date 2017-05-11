Orman esti gürledi: Ana avrat küfretsinler o zaman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın ceza alıp Fenerbahçe tarafına ceza verilmemesi üzerine açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2023 Derneği tarafından yenilenen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil bölümünün açılışını yaptı.

Açılışa Fikret Orman ile beraber yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse katıldı.

Kurdela kesiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fikret Orman şöyle konuştu;

“DERBİDE TAŞ KUŞA ÇARPTI”

“Derbide çok beğenilen bir futbol ortaya koyduk ama ‘kuş taşa değil de taş kuşa çarptı’ derler ya aynen öyle oldu. Kaybettiğimiz bir şey yok. Biz 2 puan öndeyiz. 4 maçımız var. Başakşehir’in 1 beraberliğinde bile 1 yenilgi hakkımız olacak. Taraftarıma sesleniyorum. Bu sene de şampiyon olacağız.”

“ANA AVRAT KÜFREDECEKSİN, SES KAYDI YOK DİYE CEZA ALMAYACAKSIN”

“Teknik heyetimiz tarafından futbolcularımız derbi öncesinde ikaz edildi. Rakip de zaten bu zihniyet ile gelmişti. Hocasından kaptanına herkes ‘çelme takmaya geldik’ dedi. Beşiktaşlı oyuncular buna izin vermemeliydi. Burada ağır tahrikler var. Talisca’ya zaten biz ceza vereceğiz. Sen oyuncuya ana avrat küfredeceksin, iteceksin, sonra ses kaydı yok, akıcı görüntü yok diye disipline sevk edilmeyeceksin. O zaman ben de oyuncularıma ‘Hakem arkasını döndüğünde ana avrat küfredin, cezası yok’ mu diyeyim? Bu mudur? Rakip bu zihniyetle gelmiş. Başakşehir’in lehine sonuç aldık falan. Talisca tahrik edildi ama hareketi doğru değil.”