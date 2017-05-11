Samsunspor Göztepe’ye hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Pazar günü yapacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde inişli çıkışlı performans sergileyen Samsunspor, Pazar günü İzmir Bornova Stadyumu'nda Göztepe’ye konuk olacak. Karadeniz ekibi, Göztepe maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde Nuri Asan Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. 15 dakikası basına açık olan antrenman, şut çalışmasının ardından, maç taktiğinin provası ile sonlandı.Öte yandan devre arasında transfer olan ve yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalan sol bek Ahmet Burak Solakel ilk kez takımla beraber çalışmalara katılırken, Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden defans oyuncusu Ercan Yazıcı takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmana sezonu kapatan Kenan Karışık da katılamadı. Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyeleri de akşam antrenmanını izledi.

Seyahat programı

Kırmızı-beyazlı ekibin İzmir programı da netleşti. Takım yarın akşam 19.35 uçağıyla Samsun’dan İzmir’e uçacak. Cumartesi günü saat 17.00’de Göztepe’nin tesislerinde antrenman yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.