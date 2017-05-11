Sıkıntı Florya’da

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Hatalardan hiç ders almıyoruz. Doğruyu ararken deneme yanılma yoluyla giderseniz sonuç böyle olur. Galatasaray yönetimi, ısrarla hatalarından ders çıkarmıyor. 2 senede 4 hoca değişikliği yapılmış, sonuç başarısızlık. Çünkü istikrar yok. Kiminin transfer listesi ‘çapsız' kabul edilmiş, kimi koltukta oturmuş ama söz hakkı başkasında olmuş. Ama asıl dert başka.

Bir takımın kalbi tesisleridir. Orada ne yaşanırsa sahaya da o yansır. Galatasaray'ın bazı şampiyonluklarında futbolcuların aylarca para almadığını kimse unutmasın. Ama dostluk vardı, sevgi, saygı vardı Florya'da. Ast-üst belliydi. Şimdi öyle mi?

Takımı futbolcular yönetiyor. Hem de uzun süredir. Ama bu arkadaşlar birbiriyle de çatışıyor. Ego savaşı yaşanıyor. Sahadaki hallerine baktığınızda bile net görülüyor aralarındaki soğukluk.

Tudor, durumun farkında, neşteri vurmak istiyor. Ancak görünen o ki; yönetim katından yeterli desteği görebilmiş değil. Aynı düzen devam edecekse gelecek sezon da çok şey beklememek lazım Galatasaray'dan, benden söylemesi…