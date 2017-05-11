Survivor’da İlhan Mansız ile Serhat Akın birbirine girdi

Survivor'da otomobil ödülü yarışmacıları birbirine düşürdü. Kıyasıya rekabet sırasında eski futbolcular İlhan Mansız ve Serhat Akın kavgaya tutuştu. İkili güçlükle ayrıldı.

Survivor'da bu akşam ekrana gelecek yarışmada ödülün otomobil olması yarışmacıların sinirlerini gerdi. Oyunu kazanan takımın her üyesi bir otomobilin sahibi olacak. Şimdiye kadar verilen yiyecek ödüllerine kıyasla çok daha büyük bir ödül olması ve kazanan yarışmacıların otomobil sahibi olacağı bu oyunda nasıl bir performansın ortaya çıkacağı Survivor takipçilerinin merak konusu.

SEMA GÜÇLÜKLE AYIRDI

Maddi değeri olan bir ödül olması rekabetin dozajını artırırken bu akşam ekrana gelecek bölümün tanıtımında İlhan Mansız ve Serhat Akın'ın neredeyse tekme tokat birbirine girecek duruma geldikleri görülüyor. İkiliyi bir diğer yarışmacı Sema güçlükle ayırıyor.

Serhat Akın ve İlhan Mansız'ın Survivor'ın ilk günlerinden beri yakın arkadaş olmaları ve şimdiye kadar hiç tartışmamaları kavganın otomobil ödülü yüzünden kaynaklandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu.