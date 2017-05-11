Taison tamam

Fenerbahçe yöneticileri Ali Yıldırım ile Önder Fırat, hem yoğun pres yaptığı 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Taison ile el sıkıştı hem de aralık ayında sözleşmesi bitecek olmasından ötürü kulübü Shakhtar Donetsk’i cüzi miktara ikna etti.

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için düğmeye erken basan Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından Taison ile de prensip anlaşmasına vardı. Müstakbel Teknik Direktör Aykut Kocaman ile de istişare ederek transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk'le aralık ayında kontratı sona erecek olan Brezilyalı sol kanadı ikna etmeyi başardı. Aykut Kocaman yönetiminde yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat, Taison transferi için büyük çaba sarf etti. Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu için Ukrayna kulübünü cüzi bir miktara ikna eden iki yönetici, daha sonra Brezilyalı yıldızla görüştü. Yıldırım ve Fırat, yoğun presin ardından Taison'ı da ikna etti.

Fenerbahçe maçında Ergin Ataman sürprizi Galatasaray Odeababank'ın başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes – Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için Abdi İpekçi'de yerini aldı. İlgili Haberi Oku

10 NUMARALAR HAZIR

UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle transferde maddi açıdan ince eleyip sık dokuyan Kanarya, Mehmet Ekici'den sonra Shakhtar Donetsk'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ruslan Malinovsky'yle de el sıkışmıştı. Sezon başlamadan iki 10 numara ile prensipte anlaşarak bu mevkideki arayışlarını tamamlayan Fenerbahçe, Taison takviyesiyle sol kanat transferini de bitirmiş oldu.