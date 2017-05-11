Yasin Öztekin antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çift kale maç esnasındaki ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan Yasin Öztekin, antrenmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray, Gaziantespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor… Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor'un yönetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra takım halinde gerçekleştirilen topa sahip olma çalışmasını takiben savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 iki takım hâlinde çift kale maç yapıldı.

Çift kale maç esnasındaki bir ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan Yasin Öztekin, antrenmanı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bilgi, yapılacak tetkiklerin ardından verilecektir. Aşil tendonunda ağrı hisseden Lionel Carole ve topuk ağrısı bulunan Aurelien Chedjou, bugünkü idmanda tedbir amaçlı olarak yer almadı.Galatasaray, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.