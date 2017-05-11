Ziya Doğan’dan Gökhan Zan’a tepki

Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ziya Doğan, Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan’a tepki göstererek, emeklerinin algı haberleri ile hiçe sayıldığını söyledi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup play-off çeyrek final karşılaşmasında Hatayspor'u eleyen Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ziya Doğan, karşılaşma sonrası Hatayspor Genel Koordinatörü Gökhan Zan'ın bazı yayın organlarında yer alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Doğan, “Sahada Gökhan Zan’la konuştum. ‘Ben camiayla ilgili değil Türk futboluyla ilgili konuşuyorum’ dedi. Biz Hatay’da çok iyi karşılandık. Aynı şekilde biz de burada çok iyi karşıladık. 2 maçtan sonrada sarmaş dolaştık. Birbirlerimizi tebrik ettik. Benim yardımcı hocam maçtan sonra Hataysporlu futbolcuyu seyircinin içerisinden çekip soyunma odasına götürüyor. Maçtan sonra futbolcumun sevincine katılmadım. Hataysporluları teselli ettim. Bu mantığı tüm Türkiye'ye yaymak lazım. Benim camiam suçsuz demiyorum. Türkiye’de her yerde böyle olaylar var. Burada en suçsuz insanlar benim futbolcularım” dedi.

“Birileri bizi aşağı çekmeye çalışıyor”

“Başkalarının yaptığı hatalarla kulübün geleceğini karartamayız” diyen Doğan, Gökhan Zan'ın açıklamalarına karşılık vererek şunları kaydetti:

“Birileri açıklama yapıyor Kastamonu hazır değil diye. Kastamonu herkes kadar hazır ve herkes kadar 1. Lig'i hak ediyor. Oynadığımız futbolla düşme potasından gelerek son 4 takım arasına kaldık. Birileri bizi aşağı çekmeye çalışıyor ama bunu yemezler. Tekrar diyorum kendi taraftarımızın hatasını da kınıyorum. Bu kulüplerin değil Türkiye'nin sorunu. Ama bir algı yaratmasınlar. Kastamonu şampiyonluğa yakışmıyor demesinler. Çok modern şehre gittik ama utanıyorum yaşadıklarımızı anlatmaya” diye konuştu.

“Olayların tek sorumlusu algı oluşturanlardır”

Karakter olarak yıllardır çizgisinden hiç kopmadığını belirten Ziya Doğan, “Futbola yanlış yapan babam olsun karşısına dikilirim. Biz yanlış yapma lüksüne sahip değiliz ama kimsede değil. Bize sahada yapılan bir çirkinlik göstersinler. Ben futbolcuma her zaman rakibi tahrik etmemelerini söylüyorum. Biz profesyoneliz. Kimse masum değil. Bu olayların tek sorumlusu ondan bundan duyduğuyla Kastamonuspor hakkında algı yaratanlardır” şeklinde konuştu.