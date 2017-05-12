Adana Demir’de Sedat Sözlü aday olmayacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, takımın bulunduğu pozisyonun sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek, kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Ligin 32. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda lider Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor’da Başkan Sedat Sözlü, maç sırasında kendisine edilen hakaretlere tepki gösterdi.

Zirveyi hedeflerken düşme potasına geldiklerini aktaran Sözlü, ülke genelindeki olağanüstü durumların kulüpte ekonomik problemlere sebep olduğunu anlattı. Futbolculara toplamda 200 bin lira ödeme yaptığını ve helalleştiğini anlatan Başkan Sözlü, küme düşmemek için oyuncularına yüklü miktarda prim vaadettiğini de dile getirdi.

Takımın bulunduğu pozisyonun sorumlusunun kendisi olduğunu ve gelecek kongrede aday olmayacağını açıklayan Sedat Sözlü, “Bu takım acı çeke çeke de olsa ligde kalacak. Bir galibiyet bile bizi kurtarıyor ama takımımız son 2 maçını alıp ligde kalacak” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor müsabakası sırasında misafir takımın yöneticileri ve protokolün önünde ailesine hakaret edilmesinin camiaya zarar verdiğini ve amaçlarının kendisi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan ağabeyi Hüseyin Sözlü’yü yıpratmak olduğunu söyleyen Başkan Sözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:“En büyük hata, oyuncuların lisanslarının yetiştirilmemesi, paranın yatırılmaması ve ardından gelen peşinatlardı. Devre arasında da 3-3.5 milyonluk tablo çıktı. Kaosun sebebi bu.”

Sözlü, takımın toplamda 28 milyon lira borcu olduğunu da sözlerine ekledi.