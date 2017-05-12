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AKHİSAR BLD.SPOR
14 Mayıs 2017 16:00
OSMANLISPOR FK
vs
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Akhisar Belediyespor ilk galibiyet için sahada

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçında Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u yenerek çıkışa geçen Akhisar Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor'u yenerek güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.
17:5512 Mayıs 2017
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Akhisar Belediyespor ilk galibiyet için sahada

Akhisar Belediyespor ilk galibiyet için sahada… Yeşil siyahlı ekip, Başkent ekibi ile bugüne oynadığı üç müsabakanın ikisini kaybetti, birinden beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon Osmanlıspor’a evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1 yenilen Akhisar Belediyespor, bu sezon ilk yarıda 19 Mayıs Stadı’ndaki randevuda golsüz eşitliği bozamadı.

Öte yandan 2011-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor’da görev yapan Osmanlıspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu sezon 2 farklı ekiple Akhisar Belediyespor’un karşısına çıkmış olacak. İlk yarıda Bursaspor’un teknik patronu olarak eski takımını ağırlayan Hamzaoğlu, bu defa Osmanlıspor’un başında Akhisar Belediyespor’u misafir edecek.

Etiketler
akhisar belediyespor spor toto süper lig
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