Akhisar Belediyespor ilk galibiyet için sahada… Yeşil siyahlı ekip, Başkent ekibi ile bugüne oynadığı üç müsabakanın ikisini kaybetti, birinden beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon Osmanlıspor’a evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1 yenilen Akhisar Belediyespor, bu sezon ilk yarıda 19 Mayıs Stadı’ndaki randevuda golsüz eşitliği bozamadı.
Öte yandan 2011-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor’da görev yapan Osmanlıspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu sezon 2 farklı ekiple Akhisar Belediyespor’un karşısına çıkmış olacak. İlk yarıda Bursaspor’un teknik patronu olarak eski takımını ağırlayan Hamzaoğlu, bu defa Osmanlıspor’un başında Akhisar Belediyespor’u misafir edecek.