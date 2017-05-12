Allgaeu-Orient Ralli katılımcılarından TFF’ye ziyaret

Paris-Dakar'ın ardından dünyanın en büyük rallisi olan Allgaeu Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin katılımcıları, Beykoz-Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni ziyaret etti.

11 farklı ülkeden 400 adrenalin tutkunu, Almanya’dan 200 araçla yola çıkıp, Ürdün’e ulaşmaya çalışırken, İstanbul’da TFF’nin tesislerinde mola verdi. Kalan az sayıdaki otomobil macerasından biri olan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin sporcuları, TFF’yi ziyaretlerinde Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren’e bu yıl 12.’sini düzenledikleri organizasyona destekleri için teşekkür etti. Ralliciler, Zülfikaroğlu ile Düren’e kendi şehir takımlarının imzalı formalarını hediye etti.

Allgaeu-Orient Rallisi’nin katılımcıları, daha sonra milli takımlar antrenörleri ile karma dostluk maçı yaptı.

Ralli sonunda araçlarını bağışlıyorlar

Allgaeu Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’ne katılan sporcular, rallinin sonunda kullandıkları araçları bir ülkedeki yardım kuruluşlarına bağışlıyor. Geçmiş yıllarda araçların Kızılay ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na hediye eden ralliciler, bu sene de arabalarını Ürdün’deki yardım kuruluşlarına bağışlayacak.Avrupa Birliği Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, TÜVTÜRK ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nin desteğiyle koşulan Allgaeu-Orient Rallisi’ne Atv Avrupa ve Turkuvaz Medya da sponsor oldu.

Ralli, Türkiye’nin 38 ilinde geçecek ve Türkiye’nin tanıtımına da katkı yapacak. Zorlu rallinin katılımcılarından biri de Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül Yavuz Kül, amaçlarının Türkiye’nin daha da iyi tanınması ve tanıtılması olduğunu söyledi.

Sadece klasik arabalar kabul ediliyor

95 takımın katıldığı ralliye, sadece klasik arabalar kabul ediliyor. 3 hafta boyunca sürecek rallide, yol üzerinde çok sayıda etkinlik ve sosyal proje yapılacak ve bu organizasyonlarda hediyeler dağıtılacak. Ralliye katılan pilotlar yol boyunca sosyal projelere de destek verecek.

Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere toplam üç parkurdan oluşan ralliye, Avrupa’daki Türk şirketleri de seyirci kalmadı. Ralli araçlarının üstlerinde Avrupa’nın tanınmış Türk şirketlerinin isimleri de yer aldı.