Altınordu’ya prim dopingi

Türkiye 1'inci Ligi'nde pazar günü deplasmanda ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Ümraniyespor'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Altınordu'da futbolcular, son haftalarda yakaladıkları çıkışla ceplerini de doldurdu.

Son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberilik alan Altınordu’da oyuncular, bu periyotta 60’ar bin TL prim kazandı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, sezon başında ödülleri ikiye katlayarak beraberlik primini 5 bin TL’ye, galibiyet primini ise 10 bin TL’ye çıkarmıştı. Play off iddiasını sürdüren kırmızı lacivertlilerde Başkan Özkan’ın, Süper Lig hedefinin gerçekleşmesi halinde kesenin ağzını iyice açacağı ifade edildi.

Öte yandan sağ kanat Enis dışında kadroda eksik olmadığını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hasan Kabze iyileşti, kadroda yer alacak. Elazığspor karşılaşmasında sakatlanan Serkan ve Oğulcan’ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Ümraniyespor’la sezon finaline çıkacağız. Rakibimiz 5 haftadır kazanamıyor, ancak onlar da umutlarını koruyorlar. İki takım için de ilk 6 açısından çok önemli bir mücadele olacak. Galibiyetten başka düşüncemiz yok. İpler bizim elimizde değil, rakiplerin takılmasını bekleyeceğiz ancak son iki haftada 4 puan bile belki bizi play off’a sokabilir.”

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM

Altınordu U15 Takımı sporcuları, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor’un engelli boccia ve masa tenisi takımı sporcularıyla keyifli bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’da 65 bin metrekare alan üzerine kurduğu Sosyal Yaşam Kampüsü’nde yer alan Engelli Hizmetleri Şube Müdülüğü’nde gerçekleşen etkinlikte futbolcular, önce engelli boccia sporunun kurallarını Antrenör Feride Çetin’den öğrendi.

Futbolcular, daha sonra milli sporcuların da yer aldığı boccia takımıyla müsabakalar yaptı. Engelli Masa Tenisi Antrenörü Sibel Aydın’ın anlattığı kuralların ardından da maç yapıldı. Çok faydalı, keyifli ve güzel bir organizasyonun ardından futbolcular, engelli sporculara atkı ve anahtarlık hediye etti.